В Новосибирске наказали хозяйку питбультерьера, покусавшего ребенка

Калининский районный суд Новосибирска частично удовлетворил исковые требования к владелице собаки, напавшей на ребенка. Семья пострадавшего просила взыскать 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе суда

Нападение произошло в марте этого года. Девятилетний мальчик повел на прогулку свою собаку, но на выходе из подъезда на ребенка накинулся бойцовский пес, которого хозяйка заводила в дом. Питбуль повалил мальчика на пол и, несмотря на все его сопротивление, стал тащил на себя, вцепившись в ногу. В результате у пострадавшего были задеты мышцы, какое-то время он не мог ходить.

Суд рассмотрел иск, взыскав с хозяйки бойцовской собаки, выгуливавшей ее без намордника, 90 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Примечательно, что в понедельник, 20 сентября, в соседнем Бердске был вынесен приговор еще одному владельцу собаки. Мужчина, вопреки закону об ответственном обращении с животными, оставил питомца без присмотра во дворе дома. При этом он не проверил целостность ошейника и привязи, не удостоверился в надежности ограды дома.

В результате пес сорвался с привязи и пролез через отверстие в заборе. Собака свободно бегала по улице и в одном из дворов накинулась на пятилетнего ребенка. Животное вцепилось зубами ему в лицо. Позже медики установили, что здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.

Суд приговорил хозяина собаки к одному году ограничения свободы. Также частично был удовлетворен иск потерпевшей стороны, с мужчины взыскали 250 тысяч рублей.