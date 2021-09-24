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24.09.2021 10:10
Рубрика: Происшествия

В Омске осудили похитивших 43 млн рублей при ликвидации паводка

Текст: Наталья Граф

Первомайский районный суд города Омска вынес приговор бухгалтеру дорожно-строительной компании и субподрядчику, похитившим 43 миллиона рублей при ликвидации последствий стихийного бедствия.

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Еще в 2015 году на территории Знаменского муниципального района Омской области сильным паводком размыло обширную часть дорог, была объявлена чрезвычайная ситуация. На ликвидацию последствий ЧС государство выделило крупную сумму денег. Однако руководитель компании "ДСК" вместе со своим племянником и бухгалтером решили их похитить.

От имени "ДСК" они заключили договор субподряда на 43 миллиона рублей с победителем электронных торгов "ДРСУ № 5", но дороги ремонтировать не стали. Расчет был прост: с наступлением зимы и снегопадов проверить качество работ никто не сможет. Подозреваемые создали видимость ремонта на трассе и изготовили фиктивные документы, в которых отразили недостоверную информацию об объемах этих работ.

- Впоследствии с целью легализации похищенных денежных средств они заключили формальные договоры субподряда, перечислили на счет номинальной организации и обналичили более 20 миллионов рублей, - сообщает УФСБ России по Омской области. - В результате преступных действий государству был нанесен ущерб на сумму около 43 миллионов рублей. Но преступная схема была раскрыта. В отношении подельников возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ - "Мошенничество".

Решением Первомайского районного суда города Омска субподрядчику назначено наказание в виде трех лет девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей. Бухгалтер компании приговорена двум годам и семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей. Руководитель компании "ДСК" ранее был приговорен к трем годам лишения свободы - он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с правоохранительными органами.

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