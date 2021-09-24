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Рубрика: Происшествия

Министр здравоохранения КБР рассказал о состоянии спасенных альпинистов

Спасатели спустили со склона Эльбруса восемь участников группы восхождения, ранее запросившей помощь. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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По его словам, состояние спасенных "относительно удовлетворительное". Одного пострадавшего с переломом голени направили в Республиканскую больницу, остальным тоже оказывается помощь.

Министр отметил, что, скорее всего, всех спасенных будут доставлять в больницу в Нальчике, где в зависимости от состояния пострадавших медики будут определять тактику - кого-то госпитализировать, кого-то отправлять на амбулаторное лечение. "У тех, что спустили, угрозы жизни нет ни у кого. Сейчас спускают более тяжелых", - добавил он.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что поисково-спасательная группа обнаружила еще двоих альпинистов. Отмечалось, что люди живы. Таким образом, найдены все члены группы из 19 человек, находившихся на горе. Трое из них - без признаков жизни.

Группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте более пяти тысяч метров на Эльбрусе, запросила помощь у спасателей накануне вечером. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения.

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