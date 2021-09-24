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24.09.2021 00:31
Рубрика: Происшествия

МЧС: На Эльбрусе три альпиниста погибли, осталось найти двоих

Текст: Тимофей Борисов

В МЧС России подтвердили гибель еще двоих альпинистов на вершине Эльбруса. Таким образом, общее число погибших возросло до трех.

Фото: Пресс-служба Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России
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Ранее спасатели сообщали, что вечером был получен сигнал бедствия от группы альпинистов, состоящей из 19 человек. Четверых обнаружили через несколько часов поисков, одного из которых без признаков жизни. Судьба остальных оставалась неизвестной. Позже в МЧС заявили, что удалось отыскать еще четырех, из которых двое погибли.

"МЧС России нарастило группировку сил и средств для поиска альпинистов на горе Эльбрус. Поиски продолжаются в тяжелейших метеоусловиях. К поисково-спасательной операции привлечено 40 спасателей и 12 единиц техники. Всего данный момент спасателям удалось обнаружить 8 человек, из которых, к сожалению, 3 без признаков жизни. Поиски продолжаются", - таким было сообщение пресс-службы МЧС России около часа назад.

И вот теперь стало известно об обнаружении еще девятерых человек, все из которых живы. Таким образом осталось обнаружить еще двоих альпинистов группы.

В регионах Происшествия ЧП Правительство МЧС Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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