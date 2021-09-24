СК начал проверку по факту гибели альпинистов на Эльбрусе

Следователи начали доследственную проверку по факту гибели троих людей на Эльбрусе. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Кабардино-Балкарии.

Напомним, ранее стало известно, что на склоне Эльбруса 19 альпинистов запросили помощь спасателей. На высоте около 5400 метров у одного из них сломалась нога.

Во время поисково-спасательных работ удалось обнаружить потерявшуюся группу восходителей. На данный момент 14 человек эвакуируют вниз. Местонахождение еще двух установлено. Трое погибли.

По факту случившегося СК РФ по КБР проводит доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.