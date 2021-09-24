СК начал проверку по факту гибели альпинистов на Эльбрусе

Новости

Эксперт: Себестоимость строительства за год вырастет на 18% 02:15
Спасатели нашли еще двоих альпинистов из группы на Эльбрусе 01:42
В США один человек погиб, еще 12 пострадали при стрельбе в супермаркете 01:37
СМИ сообщили об аресте бывшего лидера Каталонии Пучдемона 00:57
МЧС: На Эльбрусе три альпиниста погибли, осталось найти двоих 00:31
Guardian: Британские силы связаны с гибелью мирных граждан в Афганистане 23.09.2021
Психиатр назвал частую ошибку россиян перед сном 23.09.2021
Спецпредставитель США по Гаити ушел в отставку из-за отношения властей к мигрантам 23.09.2021
Чернышенко призвал использовать искусственный интеллект для развития науки 23.09.2021
МЧС подтвердила гибель альпиниста на Эльбрусе. Еще 15 человек ищут 23.09.2021
Ставка налога у самых богатых семей США оказалась ниже средней по стране 23.09.2021
Врачи назвали признаки нарушения кровотока в ногах из-за холестерина 23.09.2021
Дэниел Крэйг получил воинское звание Джеймса Бонда 23.09.2021
Минздрав предлагает продлить упрощенное разрешение препаратов от COVID-19 23.09.2021
Володин рассказал, чем займутся депутаты Госдумы в начале работы созыва 23.09.2021
Захарова назвала некомпетентным выступление Зеленского в ООН 23.09.2021
Елена Малышева раскрыла свой способ профилактики рака 23.09.2021
Захарова рассказала, как Боррель перепутал время переговоров с Лавровым 23.09.2021
В ПФР объяснили, как декретный отпуск и служба в армии влияют на пенсию 23.09.2021
За сутки 72 военнослужащих вылечили от коронавируса 23.09.2021
Россия поддержит Райндля на выборах президента ИИХФ 23.09.2021
Вильфанд объяснил, почему в Центральной России больше не будет бабьего лета 23.09.2021
Трусова снялась с этапа Кубка России после победы в короткой программе 23.09.2021
Эрдоган: Турция не откажется от закупок российских С-400 23.09.2021
Шохин рассказал, о чем договорились на встрече власти и бизнес 23.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
24.09.2021 01:08
Рубрика: Происшествия

СК начал проверку по факту гибели альпинистов на Эльбрусе

Текст: Роман Кияшко (Кабардино-Балкария)

Следователи начали доследственную проверку по факту гибели троих людей на Эльбрусе. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Кабардино-Балкарии.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Гид рассказал о причинах трагедии с альпинистами на Эльбрусе

Напомним, ранее стало известно, что на склоне Эльбруса 19 альпинистов запросили помощь спасателей. На высоте около 5400 метров у одного из них сломалась нога.

Во время поисково-спасательных работ удалось обнаружить потерявшуюся группу восходителей. На данный момент 14 человек эвакуируют вниз. Местонахождение еще двух установлено. Трое погибли.

По факту случившегося СК РФ по КБР проводит доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

Главное сегодня

СК начал проверку по факту гибели альпинистов на Эльбрусе
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии Меркель поддержал "Северный поток-2"
Захарова предостерегла Вашингтон от новых санкций
Володин: Российской делегации не следует принимать участие в заседании ПАСЕ
Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении ее воздушного пространства
Как заложить драгоценности и не стать жертвой мошенников
Чем объяснить рост насилия в молодежной среде