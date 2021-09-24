Спасателей туристов с Эльбруса представят к госнаградам

Спасателей Эльбрусского высокогороного поисково-спасательного отряда, которые ранее помогли группе туристов, представят к государственным и ведомственным наградам. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сигнал SOS поступил оперативному дежурному в четверг вечером. В этом момент группа альпинистов из 19 человек находилась почти на самой вершине горы на высоте 5,4 тысячи метров. Спасать людей пришлось в полной темноте.

Специалисты работали в сложнейших условиях: порывы ветра достигали 40-70 м/с при температуре воздуха -20 и мокром снеге, видимость не превышала одного метра. В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек. Пять человек погибли.

Всего в поиске участвовали 69 специалистов и 16 единиц техники, сообщили в пресс-службе ведомства.