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24.09.2021 09:10
Рубрика: Происшествия

Хронология событий: Стали известны подробности ЧП на Эльбрусе

Текст: Роман Кияшко (Кабардино-Балкария)

Небывалый шторм и срыв альпинистов на склоне стали причиной смерти пятерых человек на Эльбрусе. Об этом рассказал старший гид Денис Алимов компании, которая организовывала восхождение.

Министр здравоохранения КБР рассказал о состоянии спасенных альпинистов

Он также восстановил хронологию событий. По его словам, на вершину высочайшей горы Европы 23 сентября 16 участников восхождения и четыре гида вышли примерно к 10 часам утра. В этот момент девушке стало плохо, и один из организаторов начал ее спускать вниз к седловине.

- Группа пошла дальше к вершине, Игорь Даньков стал спускать девушку. Через 10-15 минут резко упало давление, ветер стал дул снизу вверх и разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра, - говорится в сообщении.

Через час после спуска, девушка, почувствовавшая себя плохо, скончалась. Гид, ее сопровождавший, ждал остальную группу до трех часов дня, но сверху никто не спускался. Тогда он принял решение спускаться самостоятельно. Он первый сообщил в МЧС о происшествии.

- Оставшиеся 3 гида разделили группу на "быстрых" и "медленных", чтобы избежать массового замерзания. Во время спуска с плато на Седловину произошел срыв связки, один из участников сломал ногу, движение вниз еще больше замедлилось. От переохлаждения на тропе умерло еще два участника, - рассказывает Денис.

Еще два альпиниста погибли возле станции канатной дороги Гара-Баши, так и не придя в сознание. 11 человек доставлены в больницу с переломами и обморожениями.

По данным МЧС, поисково-спасательные работы на Эльбрусе завершились ночью, в 2.45. так образом восходители, попавшие в ЧП, провели на горе более суток.

СК начал проверку по факту гибели альпинистов на Эльбрусе

Текст: Роман Кияшко (Кабардино-Балкария)

Следователи начали доследственную проверку по факту гибели троих людей на Эльбрусе. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Кабардино-Балкарии.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Гид рассказал о причинах трагедии с альпинистами на Эльбрусе

Напомним, ранее стало известно, что на склоне Эльбруса 19 альпинистов запросили помощь спасателей. На высоте около 5400 метров у одного из них была сломана нога.

Во время поисково-спасательных работ удалось обнаружить потерявшуюся группу восходителей. На данный момент 14 человек эвакуируют вниз. Местонахождение еще двух установлено. Трое погибли.

По факту случившегося СК РФ по КБР проводит доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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