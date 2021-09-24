Число погибших на Эльбрусе альпинистов увеличилось до пяти

Число погибших членов группы альпинистов, запросившей вечером 23 сентября помощь на Эльбрусе, увеличилось до пяти человек. Об этом ТАСС сообщил начальник главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.

"К сожалению, пять человек были обнаружены без признаков жизни", - отметил он. В ходе поисково-спасательных работ удалось найти, доставить вниз и передать медикам 14 человек. Из них 11 были доставлены в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике, трое от госпитализации отказались, рассказал Надежин агентству.

Он добавил, что поисково-спасательные работы на Эльбрусе завершены, они продлились более семи часов. Их осложняли темное время суток, снегопад, температура воздуха до -20 градусов и ветер, порывы которого достигали 60 м/с. Всего к работам было привлечено 69 человек и 16 единиц техники.

Напомним, накануне на склоне Эльбруса 19 альпинистов оказались в плену у непогоды. Инцидент произошел на высоте в 5400 метров. Альпинисты запросили помощь у спасателей, так как один из них повредил ногу. На место выдвинулась поисково-спасательная группа. Позже стало известно, что спасателям удалось обнаружить всех членов группы из 19 человек находившихся на горе, сообщалось о трех погибших.

Следователи начали доследственную проверку по факту гибели людей на Эльбрусе. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Кабардино-Балкарии.