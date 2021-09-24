Тела погибших на Эльбрусе не удалось спустить вниз

Спасателям так и не удалось спустить с Эльбруса тела трех погибших альпинистов. Об этом "РГ" сообщили в экстренных службах Кабардино-Балкарии.

В течение всей пятницы, 24 сентября, на Эльбрусе бушевала снежная буря, из-за чего находится спасателям на горе было опасно для жизни. Было принято решение отложить поисковые работы до момента, когда погода улучшится.

Напомним, 23 сентября группа из 19 человек попала пургу на Эльбрусе. Во время подъема одной из участниц восхождения стало плохо, позже она погибла. Другой альпинист сорвался со склона и сломал ногу. Группа осталась на горе, где разыгралась снежная буря с порывами ветра до 40-70 метров в секунду и температурой до -20 градусов. В результате погибли пять человек, 11 находятся в больнице.