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24.09.2021 11:02
Рубрика: Культура

Почта России примет участие в проекте "Литературный киоск Старой Руссы"

Текст: Иван Зароков (Новгородская область)
В Новгородской области готовится к старту просветительский проект "Литературный киоск Старой Руссы". На Воскресенской улице - центральной пешеходной улице Старой Руссы начнет свою работу киоск буккроссинга. В день его открытия Почта России дарит посетителям возможность бесплатно отправить открытки в любую точку мира.
Фото: Анжелика Гурская/РГ Фото: Анжелика Гурская/РГ
Фото: Анжелика Гурская/РГ

Организаторами проекта стали "Российская газета" и газета "Старая Русса" при поддержке Администрации Старорусского района и Почты России. Литературный киоск призван вернуть популярность чтению бумажной литературы - книг, журналов, газет.

Фото: Пресс-служба администрации Северодвинска
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- Почта России с радостью и с удовольствием поддерживает столь благородный и интересный проект. Для того, чтобы гости Старой Руссы, и горожане поделились впечатлениями об открытии Литературного киоска, пригласили своих друзей и близких посетить город, в день старта проекта мы предоставляем возможность отправить выпущенные по случаю открытки в любую точку мира", - рассказал заместитель директора УФПС Новгородской области Алексей Иудин.

На открытках - пейзажные зарисовки, которые сделала во время своей поездки в Старую Руссу художница Зоя Криминская. Эти рисунки использованы также и в оформлении самого киоска. Зоя Карловна Криминская - непрофессиональный художник, она инженер-физик, кандидат химических наук, живет в подмосковном городе Долгопрудный. Сейчас, на заслуженном отдыхе, она много рисует, пишет прозу, иллюстрирует книги, а свои рисунки в проекте "Литературный киоск Старой Руссы" считает лучшим даром городу Достоевского в год 200-летия писателя.

По словам организаторов, в киоске будут книги разной жанровой и тематической направленности - историческая литература, проза, поэзия, детективы, книги о здоровье, любовные романы, детская, профессиональная и справочная литература.

Организаторы разработали для посетителей киоска простые правила. Так, приветствуется обмен книжными новинками (ведь классическая литература есть в библиотеке); книжные полки не должны пустовать - взамен взятой книги необходимо принести другую. При этом любую книгу можно оставить в своей библиотеке. А обратная связь между посетителями - письма будущим читателям, интересные дарственные надписи, красивые закладки - превратит проект в интересную игру.

Создатели проекта надеются, что "Литературный киоск" станет новой достопримечательностью Старой Руссы и обязательным пунктом туристической программы. В киоске будет модная зона для селфи в ретро-стиле: венское кресло, столик с абажуром, а также бюсты писателей, имена которых связаны с литературными традициями города. Для безопасности в киоске будет установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение. Но авторы проекта очень рассчитывают, что рушане быстро поймут, что "Литературный киоск" - это красивое место для добрых людей и будут бережно к нему относиться.

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