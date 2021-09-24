Суд Петербурга отказал следствию в аресте медсестры, связывавшей ребенка

Новости

Владелец "Краснодара" Галицкий рассказал о своей болезни 16:10
Генпрокуратура признала нежелательными институт Саентологии и библиотеку Хаббарда 16:09
Белоусов: Недостаток мотивации мешает созданию интеллектуальной собственности 16:00
Высаженный из автобуса новгородский школьник прошел 11 километров до дома 15:45
МВД Украины: ФБР поможет в расследовании покушения на помощника президента 15:39
Красноярский студент арестован за подготовку нападения на техникум 15:30
Нарышкин: Запад несет ответственность за события в Афганистане 15:21
В Москве открылся фестиваль дикой природы 15:13
Появилось видео, снятое за день до гибели пяти альпинистов на Эльбрусе 15:11
В СФ предложили изменения по налогу за пользование интеллектуальной собственностью 15:00
Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности России и Беларуси 14:56
Guardian: Европейцы не хотят "холодной войны" с Россией 14:48
Посол РФ: Другие страны не станут присоединятся к AUKUS 14:45
Премьер Норвегии сообщила о снятии большинства COVID-ограничений в стране 14:41
В Индии женщина отсудила у салона 271 тысячу долларов за плохую прическу 14:38
В Подмосковье начали разворачивать новые койки в ковидных стационарах 14:38
Попугай "напал" на канцлера Германии 14:33
Ростуризм: Тобольск станет самодостаточной точкой притяжения туристов 14:30
Голикова рассказала о выплате детских пособий в 2022-2024 годах 14:04
Шунин не поможет "Динамо" в матче против "Рубина" 14:01
В Тобольске открылся новый аэропорт Ремезов 13:54
Льготные авиабилеты могут начать продавать на "Госуслугах" с 2022 года 13:41
Умер актер из "Санта-Барбары" Бэзил Хоффман 13:37
Средняя пенсия по старости в 2022 году составит 18,5 тысячи рублей 13:32
Матвиенко предложила ввести мораторий на регистрацию географических товарных знаков 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
24.09.2021 15:38
Рубрика: Происшествия

Суд Петербурга отказал следствию в аресте медсестры, связывавшей ребенка

Текст: Вера Черенева

В Петербурге Василеостровский районный суд избрал меру пресечения медсестре детской инфекционной больницы № 3, которая, по данным следствия, привязывала трехлетнего мальчика к стулу. Сторона следствия ходатайствовала об аресте, но по данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, суд избрал решение ввести для женщины запрет определенных действий.

Фото: iStock
Бросившую медвуз вологжанку обязали вернуть стипендию

В частности, медсестре запретили после 20.00 выходить из дома, выезжать за пределы Петербурга, общаться со своими коллегами по больнице и с сотрудниками интерната, где воспитывается трехлетний мальчик.

Напомним, ребенок, мать которого лишили родительских прав, попал в инфекционную больницу. Никто из сотрудников интерната, где до медучреждения жил ребенок, с ним не госпитализировался. Чтобы мальчик не бегал по отделению, медсестра, по версии следствия, не нашла ничего лучше, чем привязать ребенка колготками к стулу. В таком положении ребенок находился продолжительное время.

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело, в случившемся сотрудники ведомства увидели лишение свободы человека, находящегося в заведомо беспомощном состоянии. По данным ведомства, ребенка привязывали неоднократно, не только к стулу, но и к ножкам кровати.

В Ленобласти родителей заподозрили в попытке убийства младенца

После общественного резонанса, вызванного этой историей, к мальчику госпитализировалась медсестра из интерната, она обеспечивает ребенку уход.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге также пристально следят за всей этой историей. По данным ведомства, причиной поведения медсестры стало то, что персонал отделения физически не мог уследить за всеми юными пациентами, ведь предполагается, что дети госпитализируются с родителями.

Сейчас в Петербурге разрабатывается закон, который введет обязательное правило для детей из интернатов - если они попадают в больницу, то с ними едет и медсестра учреждения.

Медсестра, ставшая фигуранткой уголовного дела с предъявленным ей обвинением не согласна.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Халатность врачей

Главное сегодня

В Кремле призвали обсудить введение ограничений на показ сцен насилия
Средняя пенсия по старости в 2022 году составит 18,5 тысячи рублей
В Перми пришел в сознание студент, устроивший стрельбу в вузе
Песков назвал наихудший сценарий развития отношений с США
Памфилова: Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72%
Как заложить драгоценности и не стать жертвой мошенников
Чем объяснить рост насилия в молодежной среде