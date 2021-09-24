Суд Петербурга отказал следствию в аресте медсестры, связывавшей ребенка

В Петербурге Василеостровский районный суд избрал меру пресечения медсестре детской инфекционной больницы № 3, которая, по данным следствия, привязывала трехлетнего мальчика к стулу. Сторона следствия ходатайствовала об аресте, но по данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, суд избрал решение ввести для женщины запрет определенных действий.

В частности, медсестре запретили после 20.00 выходить из дома, выезжать за пределы Петербурга, общаться со своими коллегами по больнице и с сотрудниками интерната, где воспитывается трехлетний мальчик.

Напомним, ребенок, мать которого лишили родительских прав, попал в инфекционную больницу. Никто из сотрудников интерната, где до медучреждения жил ребенок, с ним не госпитализировался. Чтобы мальчик не бегал по отделению, медсестра, по версии следствия, не нашла ничего лучше, чем привязать ребенка колготками к стулу. В таком положении ребенок находился продолжительное время.

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело, в случившемся сотрудники ведомства увидели лишение свободы человека, находящегося в заведомо беспомощном состоянии. По данным ведомства, ребенка привязывали неоднократно, не только к стулу, но и к ножкам кровати.

После общественного резонанса, вызванного этой историей, к мальчику госпитализировалась медсестра из интерната, она обеспечивает ребенку уход.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге также пристально следят за всей этой историей. По данным ведомства, причиной поведения медсестры стало то, что персонал отделения физически не мог уследить за всеми юными пациентами, ведь предполагается, что дети госпитализируются с родителями.

Сейчас в Петербурге разрабатывается закон, который введет обязательное правило для детей из интернатов - если они попадают в больницу, то с ними едет и медсестра учреждения.

Медсестра, ставшая фигуранткой уголовного дела с предъявленным ей обвинением не согласна.