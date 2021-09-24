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24.09.2021 19:13
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти арестовали отца за попытку убийства новорожденной дочери

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Гатчине на два месяца арестован 23-летний мужчина, которого подозревают в попытке убийства своей дочери, которой еще не исполнилось и года, сообщает СК по Ленинградской области.

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Напомним, в больницу Гатчины девочка была госпитализирована в ночь на 22 сентября. У ребенка были множественные травмы, врачи охарактеризовали ее состояние как крайне тяжелое. Сейчас доктора пытаются стабилизировать ребенка.

СК по Ленобласти возбудил уголовное дело по данному факту. Мужчине вменяют покушение на убийство малолетней.

Что послужило причиной нанесения травм ребенку, сейчас выясняется.

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