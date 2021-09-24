В Петербурге региональный маткапитал разрешили тратить на ремонт дачи

В Петербурге подписано постановление, расширяющее возможности использования регионального материнского капитала. Теперь его можно тратить на ремонт дачного дома, сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Раньше средства регионального маткапитала дозволялось направлять на покупку участка или строительство садового дома. Однако у многих петербургских семей дачи имеются, но зачастую садовые дома находятся в довольно плачевном состоянии. Сейчас у граждан появилась возможность отремонтировать их в счет регионального маткапитала.

Кроме того, его теперь можно направлять на покупку участка для ИЖС. Региональный материнский капитал в Петербурге назначается при рождении третьего ребенка. Размер выплаты в этом году составляет 165 930 рублей. Средства должны быть потрачены до конца 2026 года.