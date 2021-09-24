В Петербурге ушло в суд дело о контрабанде антиквариата через паромы

В Петербурге дошло до суда уголовное дело о поставке в Россию контрабандного антиквариата через Шкиперский таможенный пост. На скамье подсудимых восемь человек, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным следствия, схема действовала в 2019 году. Участники группы проводили на паромах в Россию предметы антиквариата, культурные ценности. Все эти предметы провозились якобы для личного пользования, их цена была занижена в разы. Между тем, согласно российскому законодательству, если вещи ввозятся для продажи, то необходимо уплатить пошлину и НДС. Ничего этого не делалось, а перемещенные через границу ценности поступали в городские антикварные лавки.

Об этой схеме знали на таможне, но закрывали глаза. Следствие установило, что взятку за непрепятствование преступной схеме получил замначальника таможенного поста. Ранее он приговорен судом к четырем с половиной годам лишения свободы условно.