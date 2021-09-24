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24.09.2021 21:57
Рубрика: Культура

В Старой Руссе освятили Литературный киоск

Текст: Иван Зароков (Новгородская область)
В Старой Руссе по благословению благочинного Старорусского округа, протоиерея Амвросия совершили чин освящения Литературного киоска, который будет открыт 25 сентября.
Фото: Анжелика Гурская Фото: Анжелика Гурская
Фото: Анжелика Гурская

Накануне церемонии в киоске были завершены последние ремонтные и электротехнические работы, волонтеры провели уборку, расставили на полки книги и журналы, завершили декоративное оформление внутреннего убранства и селфи-зоны.

На освящение Литературного киоска собрались жители города, волонтёры и туристы, приехавшие в Старую Руссу на празднование 200-летия Ф.М. Достоевского.

Фото: Анжелика Гурская/РГ
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Для рушан чин освящения - это важная часть любого начинания:

- Старая Русса - город с глубокими православными традициями, где каждое благое дело принято начинать с молитвы, а делать его - не просто для людей, но и во славу Божию, - отметила директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская.

Литературный киоск освятил клирик Воскресенского кафедрального собора священник Владислав Митрофанов.

- Пусть милость Божия и благодать почивает на этом месте. Пусть все, кто придёт в Литературный киоск, получат не только интеллектуальную помощь, но и духовную поддержку, - сказал по завершении освящения отец Владислав.

Напомним, организаторами просветительского проекта "Литературный киоск Старой Руссы", стали "Российская газета" и газета "Старая Русса". Поддержку проекту оказала Администрация Старорусского района, он призван популяризировать чтение бумажной литературы - книг, журналов, газет.

В киоске будут книги разной жанровой и тематической направленности - историческая литература, проза, поэзия, детективы, книги о здоровье, любовные романы, профессиональная и справочная литература. О первоначальном пополнении книжных полок позаботились партнеры проекта. В киоске будет и полка детской литературы с бюстом Гарри Поттера. Герой популярной книжной серии будет соседствовать с картонными бюстами Достоевского и Горького, выполненными в технике 3Д.

При оформлении внешнего или внутреннего убранства киоска организаторы использовали главные городские символы, фрагменты выставки рисунков и автографов Достоевского, которая была открыта при поддержке "Российской газеты" в Старорусской городской библиотеке, а также рисунки местных достопримечательностей.

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

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