Экс-министр строительства Крыма арестован по делу о мошенничестве

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 22 ноября 2021 года уволенного два дня назад министра строительства Крыма Михаила Храмова. Он стал вторым фигурантом уголовного дела - вместе с вице-премьером Евгением Кабановым - о крупных хищениях при строительстве водовода от Ивановского водозабора до очистных сооружений Межгорного водоузла. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Храмов, как и его бывший куратор Кабанов, обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, по предварительному сговору Храмов, вице-премьер Кабанов и гендиректор компании-подрядчика "Мастер-ЮГ" Роман Журавлев из корыстных побуждений решили нажиться на строительстве важнейшего объекта водоснабжения Симферополя.

- Путем обмана и злоупотребления доверием представителей органов исполнительной власти и ГКУ РК "Инвестиционно-строительное управление РК" подозреваемые необоснованно завысили сметную стоимость строительно-монтажных работ, похитив из бюджета более 57 миллионов рублей, - уточнили в суде.

Рассматривая ходатайство регионального УФСБ об аресте бывших чиновников, суд учел тяжесть совершенного ими преступления, которым грозит лишение свободы до 10 лет. Представитель следствия убедил суд, что, оставаясь на свободе, Храмов, как и Кабанов, может скрыться от органов предварительного расследования или воспрепятствовать расследованию дела. В результате Храмов взят под стражу до 22 ноября 2021 года. Это решение можно обжаловать в Верховном суде РК в течение трех суток.