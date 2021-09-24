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24.09.2021 14:30
Рубрика: Экономика

Ростуризм: Тобольск станет самодостаточной точкой притяжения туристов

Текст: Евгений Гайва
Тобольск станет самодостаточной точкой притяжения туристов после запуска нового аэропорта, заявила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Сегодня в Тобольске открыт новый аэропорт и это, конечно, дает совершенно новые возможности для развития туризма в регионе, сказала она. "Если раньше город и знаменитый Тобольский кремль входили в часть туристических маршрутов из Тюмени, то с открытием нового аэропорта Тобольск становится самодостаточной точкой притяжения", - отметила Догузова.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По словам главы Ростуризма, Тобольск - древнейший город Сибири, ее первая столица, с особой атмосферой и богатой историей. На мой взгляд, именно здесь можно открыть для себя настоящую Сибирь, с самобытной архитектурой, традициями и, конечно, сибирской кухней. Помимо культурно-познавательного и гастрономического туризма, Тобольск является еще и центром делового и промышленного туризма.

Благодаря появлению аэропорта, туристы смогут более удобно и гибко комбинировать поездки в Тобольск с оздоровительным отдыхом на термальных источниках Тюмени. За последний год Тюменская область стала одним из ярких примеров того, как промышленный регион может постепенно стать привлекательным туристическим направлением, добавила глава Ростуризма.

Она также отметила, что стоит задача дальнейшего развития Тобольска через создание новых точек притяжения и маршрутов, туристически привлекательного центра города и строительство новых, современных отелей.

Аэропорт Тобольска был построен менее, чем за два года. Накануне Росавиация завершила сертификацию аэродрома нового аэропорта в Тобольске. Пропускная способность нового аэропорта в Тобольске составляет до 380 человек в час. Аэропорт начнет принимать регулярные рейсы с 16 октября.

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