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24.09.2021 16:56
Рубрика: Общество

РПЦ: Патриарх Варфоломей не вправе выступать от имени мирового православия

Текст: Елена Яковлева
Синод Русской православной церкви, завершивший свою двухдневную работу, осудил в своем постановлении визит патриарха Константинопольского Варфоломея в Киев, состоявшийся в августе этого года. Он также подчеркнул сугубо политический характер этого визита.
Патриарх Кирилл призвал не стесняться своей веры ни перед кем

Глава Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал для журналистов постановление Синода. По его словам, в нем отмечено, что сохранение русской церковью благодарной памяти о христианском просвещении Руси никак не оправдывает нынешних канонических преступлений патриарха Варфоломея. Синод подчеркнул, что патриарх Варфоломей не имеет права выступать от имени мирового православия. Поддержав раскол на Украине, он утратил доверие православных верующих.

Синод также осудил сослужение Александрийского патриарха Федора с раскольниками ПЦУ.

Общество Религия

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