РПЦ: Патриарх Варфоломей не вправе выступать от имени мирового православия

Глава Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал для журналистов постановление Синода. По его словам, в нем отмечено, что сохранение русской церковью благодарной памяти о христианском просвещении Руси никак не оправдывает нынешних канонических преступлений патриарха Варфоломея. Синод подчеркнул, что патриарх Варфоломей не имеет права выступать от имени мирового православия. Поддержав раскол на Украине, он утратил доверие православных верующих.

Синод также осудил сослужение Александрийского патриарха Федора с раскольниками ПЦУ.