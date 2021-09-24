Сегодня вступают в силу правила пребывания в вытрезвителях

Совместный приказ минздрава, минтруда и МВД России о правилах организации деятельности вытрезвителей, принятый 30 июня 2021 года, вступил в силу 24 сентября.

Для воссоздания учреждений, хорошо известных в СССР, Госдумой были даже внесены поправки в законодательство. Затем появился приказ трех ведомств.

После того, как вытрезвители как бы сами собой прекратили существование, оказалось, что они все-таки нужны. И в ряде регионов стали их воссоздавать. Тут-то и выяснилось, что процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства. Дума, а затем три министерства среагировали оперативно - теперь все в правовом поле.

За регионами закрепляются полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Разрешается доставлять в специальное учреждение человека и из дома, если поступит соответствующее заявление от родственников или соседей.

Перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, предполагается, что его обязательно осмотрит медицинский работник, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация.

У нетрезвого человека должны измерить пульс, частоту дыхания и артериальное давление. Кстати сказать, в штате вытрезвителя могут находиться до шести медработников.

И еще важный момент. Люди, попавшие в вытрезвители, смогут находиться там не более суток. Также нельзя помещать людей в вытрезвители насильно.

Люди, попавшие в вытрезвители, смогут находиться там не более суток. Нельзя помещать людей в вытрезвители насильно. Обязателен медицинский осмотр клиентов вытрезвителя

"Клиенты" должны подписать добровольное согласие на свое временное пребывание там, где их будут приводить в чувство.

А как быть в случае, если человек, находящийся в состоянии опьянения, в том числе наркотического, не способен выразить свою волю?

Тогда согласие или несогласие на протрезвление в условиях стационара оформляется в течение периода временного пребывания лица в специализированной организации, о чем делается запись в Акте осмотра и наблюдения.

У попавшего в вытрезвитель гражданина изымаются все ценности, которые по описи будут храниться до его "выписки". Нетрезвого гражданина подвергают санитарной обработке, проще - моют. Затем ему организуют спальное место, предоставляют питье и питание.

Никаких медицинских процедур, вроде капельниц, не предусмотрено. При этом все "клиенты" должны находиться под постоянным наблюдением, в том числе с помощью системы видеокамер.

Предполагается, что на протрезвление суток будет достаточно. Впрочем, если срок истекает ночью, человека отпустят не раньше шести утра.

Все, попавшие в вытрезвитель, должны строго учитываться. Их примут по специальному акту, зарегистрируют в специальном журнале и в обязательном порядке передадут их персональные данные в полицию.