Сегодня вступают в силу правила пребывания в вытрезвителях

Новости

МЧС: На Эльбрусе три альпиниста погибли, осталось найти двоих 00:31
Guardian: Британские силы связаны с гибелью мирных граждан в Афганистане 23.09.2021
Психиатр назвал частую ошибку россиян перед сном 23.09.2021
Спецпредставитель США по Гаити ушел в отставку из-за отношения властей к мигрантам 23.09.2021
Чернышенко призвал использовать искусственный интеллект для развития науки 23.09.2021
МЧС подтвердила гибель альпиниста на Эльбрусе. Еще 15 человек ищут 23.09.2021
Ставка налога у самых богатых семей США оказалась ниже средней по стране 23.09.2021
Врачи назвали признаки нарушения кровотока в ногах из-за холестерина 23.09.2021
Дэниел Крэйг получил воинское звание Джеймса Бонда 23.09.2021
Минздрав предлагает продлить упрощенное разрешение препаратов от COVID-19 23.09.2021
Володин рассказал, чем займутся депутаты Госдумы в начале работы созыва 23.09.2021
Захарова назвала некомпетентным выступление Зеленского в ООН 23.09.2021
Елена Малышева раскрыла свой способ профилактики рака 23.09.2021
Захарова рассказала, как Боррель перепутал время переговоров с Лавровым 23.09.2021
В ПФР объяснили, как декретный отпуск и служба в армии влияют на пенсию 23.09.2021
За сутки 72 военнослужащих вылечили от коронавируса 23.09.2021
Россия поддержит Райндля на выборах президента ИИХФ 23.09.2021
Вильфанд объяснил, почему в Центральной России больше не будет бабьего лета 23.09.2021
Трусова снялась с этапа Кубка России после победы в короткой программе 23.09.2021
Эрдоган: Турция не откажется от закупок российских С-400 23.09.2021
Шохин рассказал, о чем договорились на встрече власти и бизнес 23.09.2021
В Нижневартовске мужчина избил дерматолога за медосмотр его жены 23.09.2021
В Москве курьер сбил коляску с младенцем 23.09.2021
"С кем вы?": Белоусов обратился к бизнесу цитатой Горького 23.09.2021
В Беларуси получать пенсии и зарплаты можно будет на счет в банке 23.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
24.09.2021 00:09
Рубрика: Происшествия

Сегодня вступают в силу правила пребывания в вытрезвителях

Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
Совместный приказ минздрава, минтруда и МВД России о правилах организации деятельности вытрезвителей, принятый 30 июня 2021 года, вступил в силу 24 сентября.

Для воссоздания учреждений, хорошо известных в СССР, Госдумой были даже внесены поправки в законодательство. Затем появился приказ трех ведомств.

Фото: Сергей Куксин/РГ
В Москве нарушителям масочного режима будут выписывать электронные штрафы

После того, как вытрезвители как бы сами собой прекратили существование, оказалось, что они все-таки нужны. И в ряде регионов стали их воссоздавать. Тут-то и выяснилось, что процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства. Дума, а затем три министерства среагировали оперативно - теперь все в правовом поле.

За регионами закрепляются полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Разрешается доставлять в специальное учреждение человека и из дома, если поступит соответствующее заявление от родственников или соседей.

Перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, предполагается, что его обязательно осмотрит медицинский работник, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация.

У нетрезвого человека должны измерить пульс, частоту дыхания и артериальное давление. Кстати сказать, в штате вытрезвителя могут находиться до шести медработников.

И еще важный момент. Люди, попавшие в вытрезвители, смогут находиться там не более суток. Также нельзя помещать людей в вытрезвители насильно.

Люди, попавшие в вытрезвители, смогут находиться там не более суток. Нельзя помещать людей в вытрезвители насильно. Обязателен медицинский осмотр клиентов вытрезвителя

"Клиенты" должны подписать добровольное согласие на свое временное пребывание там, где их будут приводить в чувство.

А как быть в случае, если человек, находящийся в состоянии опьянения, в том числе наркотического, не способен выразить свою волю?

Тогда согласие или несогласие на протрезвление в условиях стационара оформляется в течение периода временного пребывания лица в специализированной организации, о чем делается запись в Акте осмотра и наблюдения.

У попавшего в вытрезвитель гражданина изымаются все ценности, которые по описи будут храниться до его "выписки". Нетрезвого гражданина подвергают санитарной обработке, проще - моют. Затем ему организуют спальное место, предоставляют питье и питание.

Никаких медицинских процедур, вроде капельниц, не предусмотрено. При этом все "клиенты" должны находиться под постоянным наблюдением, в том числе с помощью системы видеокамер.

Предполагается, что на протрезвление суток будет достаточно. Впрочем, если срок истекает ночью, человека отпустят не раньше шести утра.

Все, попавшие в вытрезвитель, должны строго учитываться. Их примут по специальному акту, зарегистрируют в специальном журнале и в обязательном порядке передадут их персональные данные в полицию.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минздрав Правительство Минтруд Правительство МВД Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Число погибших альпинистов на Эльбрусе увеличилось до трех
Володин: Российской делегации не следует принимать участие в заседании ПАСЕ
Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении ее воздушного пространства
ГИБДД отказалась от наказаний за превышение средней скорости
В Кремле назвали условие встречи Путина с Зеленским
Как заложить драгоценности и не стать жертвой мошенников
Чем объяснить рост насилия в молодежной среде