Слуцкий назвал "вакцинной дискриминацией" решение по делегации РФ в ПАСЕ

Ограничения на перемещение по Страсбургу для членов российской делегации ПАСЕ - одна из форм "вакцинной дискриминации". Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя запрет, введенный из-за отсутствия у членов делегации сертификата о вакцинации одним из препаратов, одобренных в Евросоюзе.

По словам Слуцкого, такое решение противоречит соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и нарушает принцип равноправия. "Уверен, без должной реакции оно не останется", - отметил политик.

Ранее председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин назвал несправедливым запрет для российской делегации на сессии ПАСЕ свободно перемещаться по Страсбургу. Ограничения связаны с тем, что ЕС не признает вакцинацию российским препаратом "Спутник V". Володин считает, что нужно отказаться от участия в заседании ассамблеи. Шаг европейцев он назвал попыткой политизировать процесс признания вакцин.