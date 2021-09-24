Новости

В 14 российских регионах стало больше лесов 07:00
Бывшим помощникам Трампа выдали повестки в суд 06:52
Пожар в общежитии Военного университета в Москве ликвидирован 06:39
В Хабаровском крае у браконьеров изъяли 250 кг черной икры 06:24
Слуцкий назвал "вакцинной дискриминацией" решение по делегации РФ в ПАСЕ 06:05
Михаил Дегтярев вступил в должность губернатора Хабаровского края 05:52
Глава МИД Венгрии: "Спутник V" помог провести самую успешную в ЕС вакцинацию 05:30
Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета 05:01
Во Владивостоке задержали оскорблявшую пилотов дебоширку 04:46
Кровля загорелась на здании на территории Военного университета в Москве 04:40
В Хабаровском крае возобновили поиски на месте падения Ан-26 04:19
Число погибших на Эльбрусе альпинистов увеличилось до пяти 03:50
Пушков: Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО 03:38
Министр здравоохранения КБР рассказал о состоянии спасенных альпинистов 02:54
В США одобрено применение бустерных доз вакцины для людей старше 65 лет 02:31
Эксперт: Себестоимость строительства за год вырастет на 18% 02:15
Спасатели нашли еще двоих альпинистов из группы на Эльбрусе 01:42
В США один человек погиб, еще 12 пострадали при стрельбе в супермаркете 01:37
СМИ сообщили об аресте бывшего лидера Каталонии Пучдемона 00:57
МЧС: На Эльбрусе три альпиниста погибли, осталось найти двоих 00:31
Guardian: Британские силы связаны с гибелью мирных граждан в Афганистане 23.09.2021
Психиатр назвал частую ошибку россиян перед сном 23.09.2021
Спецпредставитель США по Гаити ушел в отставку из-за отношения властей к мигрантам 23.09.2021
Чернышенко призвал использовать искусственный интеллект для развития науки 23.09.2021
МЧС подтвердила гибель альпиниста на Эльбрусе. Еще 15 человек ищут 23.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
24.09.2021 06:05
Рубрика: Власть

Слуцкий назвал "вакцинной дискриминацией" решение по делегации РФ в ПАСЕ

Ограничения на перемещение по Страсбургу для членов российской делегации ПАСЕ - одна из форм "вакцинной дискриминации". Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя запрет, введенный из-за отсутствия у членов делегации сертификата о вакцинации одним из препаратов, одобренных в Евросоюзе.

Фото: Tibor ILLYES / POOL / MTI / AFP
Глава МИД Венгрии: "Спутник V" помог провести самую успешную в ЕС вакцинацию

По словам Слуцкого, такое решение противоречит соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и нарушает принцип равноправия. "Уверен, без должной реакции оно не останется", - отметил политик.

Ранее председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин назвал несправедливым запрет для российской делегации на сессии ПАСЕ свободно перемещаться по Страсбургу. Ограничения связаны с тем, что ЕС не признает вакцинацию российским препаратом "Спутник V". Володин считает, что нужно отказаться от участия в заседании ассамблеи. Шаг европейцев он назвал попыткой политизировать процесс признания вакцин.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

СК начал проверку по факту гибели альпинистов на Эльбрусе
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии Меркель поддержал "Северный поток-2"
Захарова предостерегла Вашингтон от новых санкций
Володин: Российской делегации не следует принимать участие в заседании ПАСЕ
Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении ее воздушного пространства
В ПФР разъяснили порядок увеличения пенсий
Верховный суд обязал банкиров сообщать взыскателям, сколько денег у должника