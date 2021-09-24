Смертность от туберкулеза в России достигла исторического минимума

Смертность от туберкулеза в России за последние пять лет снизилась в пять раз и достигла исторического минимума. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на онлайн-заседании министров здравоохранения ООН и ВОЗ.

"За последние 20 лет заболеваемость туберкулезом в России снизилась почти в три раза, а показатель смертности снизился в пять раз и достиг исторического минимума", - сказал он.

Ранее Мурашко предупреждал, что из-за пандемии в прошлом году в стране снизилось число профилактических мероприятий, из-за чего в 2021 и последующих годах потенциально возможен рост заболеваемости туберкулезом.