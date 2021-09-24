Супермен сделал Джокеру фаталити в трейлере Injustice

На YouTube опубликован трейлер грядущего мультфильма Injustice от DC.

В нем Джокер убивает беременную Лоис Лэйн, и у Супермена на фоне этого появляется пунктик об установлении под собственным началом тоталитарного строя на всей планете. Попутно он жестоко казнит безумного клоуна и проливает декалитры крови.

Анимационный проект станет экранизацией одноименного файтинга 2013 года, но, в отличие от игры, в картине возрастной рейтинг поднят до отметки "только для взрослых".

Видео практически дословно цитирует вступительный ролик своего первоисточника.

Релиз на носителях и в интернете запланирован на 19 октября текущего года.