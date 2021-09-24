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Супермен сделал Джокеру фаталити в трейлере Injustice

Новости
    24.09.2021, 10:43
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ IGN Movie Trailers Фото: youtube.com/ IGN Movie Trailers
Фото: youtube.com/ IGN Movie Trailers

На YouTube опубликован трейлер грядущего мультфильма Injustice от DC.

Фото: kinopoisk.ru
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В нем Джокер убивает беременную Лоис Лэйн, и у Супермена на фоне этого появляется пунктик об установлении под собственным началом тоталитарного строя на всей планете. Попутно он жестоко казнит безумного клоуна и проливает декалитры крови.

Анимационный проект станет экранизацией одноименного файтинга 2013 года, но, в отличие от игры, в картине возрастной рейтинг поднят до отметки "только для взрослых".

Видео практически дословно цитирует вступительный ролик своего первоисточника.

Релиз на носителях и в интернете запланирован на 19 октября текущего года.

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