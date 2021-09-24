Новости

МВД Болгарии: Политики покупают избирателей за 5 кило фасоли 20:10
Little Big рассказали о своем всероссийском туре и новом альбоме 20:09
Илон Маск расстался со своей подругой 20:05
Ливни и грязевые сели разрушили 17 дорог в горном Дагестане 20:04
Смертность от туберкулеза в России достигла исторического минимума 19:55
Топ-менеджера "НОВАТЭКа" освободили в США под залог в 80 млн долларов 19:50
В ООН обсудили сотрудничество с Минском на антитеррористическом треке 19:43
Автоэксперт рассказал, как пройти техосмотр с первого раза 19:28
Видео: Хэмилтон сбил механика команды на Гран-при России 19:11
"НОВАТЭК" прокомментировал ситуацию с арестом в США своего топ-менеджера 18:58
Стало известно, какую нагрузку сможет выдержать система цифровой переписи 18:55
Захар Прилепин отказался от думского мандата 18:54
Гинцбург не смог назвать дальнейший ход эпидемии COVID-19 18:43
В Минпромторге допустили появление новых категорий льготного автокредитования 18:30
СК завел дело после аварийной посадки вертолета санавиации в Ижевске 18:29
Посольство РФ запросило госдеп о местонахождении финдиректора "НОВАТЭК" 18:12
Александр Новак рассказал о перспективах атомной энергетики 17:58
Экс-глава правительства Каталонии освобожден из-под стражи в Италии 17:54
Талибы вернут практику исламских наказаний за преступления 17:46
Новак: Энергия должна быть не только чистой, но и доступной 17:42
Усик оказался на 8 кг легче Джошуа 17:33
Гинцбург: Ревакцинироваться от COVID-19 можно любым препаратом 17:29
В России растет потребление рыбы 17:27
В России с 2024 года будут производить электромобили для маломобильных групп 17:25
Жители Великобритании в панике закупаются бензином 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
24.09.2021 19:50
Рубрика: В мире

Топ-менеджера "НОВАТЭКа" освободили в США под залог в 80 млн долларов

Текст: Дмитрий Кулемякин

Топ-менеджер российской компании "НОВАТЭК" Марк Джетвей, задержанный в США, был освобожден под залог, размер которого составил 80 млн долларов. Об этом в пятницу сообщило агентство ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Песков прокомментировал ситуацию с арестом в США топ-менеджера "НОВАТЭКа"

Отмечается, что окружной суд США по Среднему округу штата Флорида, в котором был задержан россиянин, одобрил освобождение Джетвея под указанную сумму залога. Вместе с тем очередное судебное заседание состоится 30 сентября.

Ранее власти США обвинили Джетвея в сокрытии активов для уклонения от налогов. По американскому законодательству, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

"НОВАТЭК" прокомментировал ситуацию с арестом в США своего топ-менеджера
В мире США Компании Нефть и газ НоваТЭК

Главное сегодня

В Кремле призвали обсудить введение ограничений на показ сцен насилия
Средняя пенсия по старости в 2022 году составит 18,5 тысячи рублей
В Перми пришел в сознание студент, устроивший стрельбу в вузе
Песков назвал наихудший сценарий развития отношений с США
Владелец "Краснодара" Галицкий рассказал о своей болезни
Как отличается жизнь за границей от российских реалий
Что будет с ценами на билеты после открытия авиасообщения с Беларусью