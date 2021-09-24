Топ-менеджера "НОВАТЭКа" освободили в США под залог в 80 млн долларов

Топ-менеджер российской компании "НОВАТЭК" Марк Джетвей, задержанный в США, был освобожден под залог, размер которого составил 80 млн долларов. Об этом в пятницу сообщило агентство ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что окружной суд США по Среднему округу штата Флорида, в котором был задержан россиянин, одобрил освобождение Джетвея под указанную сумму залога. Вместе с тем очередное судебное заседание состоится 30 сентября.

Ранее власти США обвинили Джетвея в сокрытии активов для уклонения от налогов. По американскому законодательству, ему грозит до 20 лет тюрьмы.