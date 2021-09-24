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Умер актер из "Команды "А" Тим Доннелли

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    24.09.2021, 13:23
Текст:   Олег Усков

В возрасте 77 лет в Санта-Фе в Нью-Мексико скончался американский кино- и телеактер Тим Доннелли. Об этом сообщает Deadline. Причина смерти пока не названа.

Доннелли родился 3 сентября 1944-го в Лос-Анджелесе, на экранах дебютировал еще в 57-м - в "Малыше Нельсоне" Дона Сигела - и далее сыграл в двух десятках фильмов и телешоу.

Самый известный образ артиста - веселый пожарный Чет Келли из немаловажного сериала "Критическое положение!" (Emergency!), выходившего в 1972-1979 годах и живописующего будни пожарной лос-анджелесской бригады.

Музей пожарной охраны округа Лос-Анджелес разместил в своем официальном Facebook проникновенный некролог.

Среди других проектов актера - "Команда "А", "Калифорнийский дорожный патруль", "Вегас", "Би Джи и медведь", "Части: Ужас клонов", "Кошмар дома на холмах", "Адам-12".

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