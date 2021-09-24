В аудиосервисе СберЗВук появилась возможность ловить "Волну"

В аудиосервисе СберЗвук появился новый персонализированный формат аудиовещания. Его назвали "Волны".

"Волны" - это микс из радио и стриминга, настраиваемые по вкусу пользователя аудиостанции, которые могут включать как музыкальный, так и немузыкальный контент. Новый функционал доступен как на сайте, так и в приложении СберЗвук. Пользоваться "Волнами" могут все пользователи абсолютно бесплатно.

Как отмечают в СберЗвук, новый продукт решает главные проблемы - трудности выбора музыки и персонализации. Теперь пользователям не придется тратить время на поиск новых интересных треков или исполнителей, любители радио получили привычный формат с возможностью его настройки.

Настройка "Волн" очень простая: достаточно зайти в одноименный раздел, а затем выбрать немузыкальный контент, который будет чередоваться с треками, а потом выбрать одну из тематических волн.

Немузыкальный контент представлен ежедневным гороскопом, дайджестом СберЗвука линейкой программ LifeStyle News, куда входят новости ЗОЖ, моды, технологий, автомобилей, искусства, рассказы о новинках кино, истории о путешествиях и даже о селебрити.

Тематических волн три: "МегаХит" (новинки и хиты российской поп-музыки), "Евромикс" (хиты мировой эстрады) и "Родной шансон". Количество "Волн" будет увеличиваться - к концу года пользователям будут доступны еще три формата.

Разработчики обещают в ближайшее время поддержку "Волнами" виртуальных ассистентов семейства "Салют", умную систему рекомендаций и возможность не только формировать контент под себя, но и создавать собственный.