В Большом театре Беларуси прозвучит "Реквием" Верди на русском языке

"Дух повержен, но не сломлен…", - такова идея мощной траурной мессы Джузеппе Верди, которая впервые будет представлена в постановке Московского музыкального театра "Геликон-опера" на сцене белорусского Большого театра 7 октября.

Уникальный российский театральный проект, посвященный 75-летию начала Нюрнбергского процесса, еще год назад исполнили солисты театра, оркестр и хор под управлением Валерия Кирьянова на русском языке. Его премьерный показ с большим успехом прошел на крупнейших оперных сценах, включая театры Петербурга, Красноярска, Новосибирска и Нижнего Новгорода.

И "спустя 75 лет важно помнить о трагических страницах прошлого. Как говорил русский историк Василий Ключевский, история не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков", - убежден автор русского текста и режиссер-постановщик концерта Сергей Новиков.

В исполнении "Реквиема", сообщает БЕЛТА, примут участие оркестр Большого театра и солисты театра "Геликон-опера": Анна Пегова (сопрано), Александра Ковалевич (меццо-сопрано), Виталий Серебряков (тенор), Александр Киселев (бас). Главный концертмейстер вечера - Нина Ломанович, а за дирижерский пульт встанет Филипп Селиванов.

"Хроники военных лет, записи узников из личных дневников и кадры, снятые в блокадном Ленинграде и Освенциме, герои на сцене и видеопроекции... они просто абсолютно сливаются с музыкой Верди", - рассказывает художественный руководитель театра "Геликон-опера", народный артист России Дмитрий Бертман.

Музыкальные критики напоминают, что "Реквием" итальянского композитора с триумфом был восторженно встречен еще почти сто пятьдесят лет назад в миланском соборе святого Марка под управлением самого автора. А через несколько дней его грандиозными овациями отметили и слушатели "Ла Скала".

Кстати, это первый опыт творческого сотрудничества двух театров Союзного государства, уточняют обозреватели, напоминая, что в последний раз грандиозное полотно итальянского маэстро потрясало своды минского оперного зала в апреле нынешнего года, в память о 35-летии Чернобыльской трагедии. "Это не просто поминальная молитва, но и напоминание всем живым о том, что мы должны быть лучше, мы должны быть честнее сами с тобой, мы должны быть добрее и к себе, и к людям, которые нас окружают", - резюмировали оперные вокалисты.