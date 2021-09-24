В Кремле призвали обсудить введение ограничений на показ сцен насилия

Кадры, демонстрирующие насилие, провоцируют, с психологической точки зрения; тему введения здесь ограничений нужно обсуждать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина ограничить показ сцен насилия на телеканалах. "Абсолютно доказано психологами и специалистами, что, конечно, нахождение в доступе, даже не совсем широком, для массового пользователя кадров, где показывается насилие, использование этого в компьютерных играх и так далее, провоцирует различные реактивные состояния с психологической точки зрения", - пояснил Песков.

"В этом плане это реальность, которую мы должны признать. В остальном эта тема, конечно, нуждается в серьезном обсуждении", - считает он.