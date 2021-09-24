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В России начались продажи смартфонов iPhone 13

Текст:   Антон Благовещенский
24.09.2021,  
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Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

В пятницу, 24 сентября, на российском рынке официально стартовали продажи смартфонов линейки iPhone 13.

Как и в прошлом году, линейка включает в себя четыре модели - iPhone 13 mini (экран 5,4 дюйма), iPhone 13 (6,1 дюйма), iPhone 13 Pro (6,1 дюйма) и iPhone 13 Pro Max (6,7 дюйма).

Новый iPhone 13 будет упакован по-другому

Модели iPhone 13 и mini оснащены системой из двух камер - базовой и широкоугольной, версии Pro имеют также модуль оптического зума 3x (поддерживается улучшенная оптическая стабилизация сдвигом матрицы). Все смартфоны работают на процессоре Apple A15 Bionic, поддерживают связь 5G, совместимы с аксессуарами MagSafe, включая беспроводные зарядки, могут работать с двумя включенными eSIM одновременно.

В базовой конфигурации все модели iPhone 13 имеют 128 Гб памяти, а версии Pro в самых топовых версиях оснащены 1 Тб памяти. Цены на линейку iPhone 13 стартуют от 70 тысяч рублей.

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