В смартфонах появятся новые эмодзи в духе времени

В ближайшее время на платформе Google выйдет новый пакет эмодзи (графических символов для выражения эмоций и настроения в переписке). Среди самых неожиданных образов, которые предлагают пользователям, - "беременный мужчина" и "беременный человек". На смартфонах появятся и другие эмодзи, отражающие веяния времени.

Фото: Emojipedia

Как объясняют разработчики, "беременный человек" - это "гендерно-нейтральный персонаж" для обозначения трансгендеров и небинарных идентичностей. Только вот существуют ли "беременные люди" и "беременные мужчины" в природе? Судя по всему, создатели ориентировались на историю британца Фредди Макконнелла - одного из немногих трансгендерных мужчин, родивших в 2018 году ребенка. Впрочем, новые эмодзи также подойдут для описания тех, кто очень много съел и хочет поделиться этой новостью с другими.

По аналогии с "беременным человеком" выйдет в свет и "человек с короной". Изображений короля и королевы уже недостаточно. Новые вариации предусмотрены на тот случай, если в одной из королевских семей появится представитель меньшинств. Насколько это возможно по законам королевской этики - пока неясно, прецедентов не было. Однако британский принц Гарри и его супруга Меган, к примеру, однажды заявили, что не стали бы противиться, если бы их ребенок выбрал нетрадиционную ориентацию.

Еще один смайлик, который скоро выйдет на смартфонах, - это женщина с бородой. На ум сразу приходит победитель Евровидения 2014 года, выступавший под псевдонимом Кончиты Вурст в амплуа бородатой женщины. Возможно, именно образ Кончиты вдохновил создателей эмодзи.

По аналогии с гендерно-нейтральным "беременным человеком" выйдет в свет "человек с короной", пускай в реальности таких пока не существует

Они уделили внимание не только гендерной, но и расовой толерантности. Все новые смайлы представлены в шести вариациях - пяти разных оттенков кожи и нейтрального желтого цвета. Разнообразить переписку помогут пятнадцать картинок с рукопожатиями. Учтены все комбинации оттенков кожи. Непонятно только одно - как определить цвет рук собеседника, если общаешься с ним онлайн? И не окажутся ли эти толерантные эмодзи поводом для новых споров?

Комментарий

Такие вещи не влияют на продажи в России или в любой другой стране, считает Никита Горяинов, главный редактор портала iPhones.ru. "Реальные решения о покупке устройства за 60 и более тысяч рублей никогда не принимаются на основе эмодзи. И даже если они реально повлияли на решение для кого-либо, то разве что в числе наименее существенных факторов. К слову, смартфоны с этими эмодзи у всех россиян уже есть. Потому что они в любом случае придут на старые айфоны с обновлениями прошивок. И это стандарт, а не придумка Apple. Ровно такие же, просто иные с визуальной точки зрения, эмодзи появятся и в следующих версиях Android", - заявил он.

Подготовил Иван Черноусов