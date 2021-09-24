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Рубрика: В мире

В США одобрено применение бустерных доз вакцины для людей старше 65 лет

Фото: AFP/Robyn Beck Фото: AFP/Robyn Beck
Фото: AFP/Robyn Beck

В США Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали к использованию бустерных доз препарата Pfizer людям старше 65 лет после полной вакцинации от коронавируса, а также лицам, подверженными значительному риску тяжелого течения заболевания.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Такую информацию в четверг распространило агентство Reuters, ссылаясь на заявление консультативной группы регулятора. По его данным, регулятор не поддержал применение дополнительных доз для вакцинации лиц в возрасте от 18 до 64 лет, подверженных высокому риску заражения из-за рода их деятельности. Агентство отмечает, что некоторые члены группы указали на сложность реализации такого предложения, пишет ТАСС.

Ранее в сентябре генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал продлить до конца года мораторий на дополнительные - бустерные - дозы вакцины от коронавируса. "Месяц назад я призвал к глобальному мораторию на бустерные дозы как минимум до конца сентября, чтобы сделать приоритетной вакцинацию по всему миру людей, которые входят в группы риска, но до сих пор не получили даже первую дозу. К сожалению, глобальная ситуация с тех пор мало изменилась. Поэтому сегодня я призываю продлить мораторий как минимум до конца года, чтобы позволить каждой стране вакцинировать как минимум 40 процентов своего населения", - заявил Гебрейесус на брифинге.

В мире США Вакцинация от коронавируса

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