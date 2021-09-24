Вариант "Спутника" для подростков подан на регистрацию

Россия вскоре может начать вакцинировать от COVID-19 подростков старше 12 лет. Детская вакцина того же состава, что и "Спутник V", но в меньшей концентрации, подана на регистрацию в Минздрав России. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Детские прививки уже делают в США, Европе, Израиле, на Кубе. Российская вакцина, которую назвали "ГамКовиВак-М", подана на регистрацию по результатам 1-2-й фаз исследований, впереди еще 3-я фаза.

"Документы будут направлены на экспертизу, по результатам будет приниматься решение о госрегистрации вакцинного препарата", - пояснил Кузнецов.

Ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, что во время разработки проверялись два варианта подростковой вакцины - по сравнению с взрослой ее концентрация была уменьшена в пять и десять раз, поскольку у детей иммунный ответ формируется гораздо интенсивнее, чем в старшем возрасте.