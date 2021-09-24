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24.09.2021 16:30
Рубрика: Видео

Видео: экскаваторщик спас падавший в реку грузовик

Текст: Вадим Давыденко

Хорошее сцепление с дорогой, крепкие нервы шофера и помощь мощного экскаватора - все это спасло перегруженную фуру от неминуемого падения в речку на Филиппинах. Шестиминутный ролик о спасательной операции смотрится на одном дыхании, настолько очевидным и неизбежным кажется сползание грузовика в воду. Но, к счастью, всё обошлось.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Видео снято в муниципалитете Саблаян на западе филиппинского острова Миндоро. После проливных дождей многие мелкие речушки разлились и в самых опасных местах мосты и дамбы были укреплены мешками с песком. Проезжая по краю такой дамбы, грузовик увяз одним колесом в плохо утрамбованный грунт и стал оседать. Тяжело груженую машину накренило и, как ни давил на педаль газа шофер, она начала сползать вниз.

Вариантов спасения было два: быстро разгрузить фуру или подтолкнуть ее снизу. Реальнее оказался второй вариант, за реализацию которого взялся экскаваторщик, работавший поблизости. Он осторожно спустился в речку и, не смущаясь сильным встречным течением, поддержал ковшом сползающий грузовик.

В какой-то момент могло показаться, что борт кузова вот-вот не выдержит давление и из треснувшего фургона в воду посыплется груз, но всё обошлось. Экскаваторщик аккуратно перехватил ковшом кузов в другом месте и все-таки вытолкнул машину на ровную поверхность.

Кто-то скажет "повезло", мы же скажем "честь и хвала профессионалам".

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#видео