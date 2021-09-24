Видео: попытался обогнать по обочине и поплатился за это

Ехать по скоростному шоссе за медленно плетущимся грузовиком, когда разметка и знаки не позволяют совершить обгон - испытание для нервной системы водителя. Но еще хуже ползти со скоростью 15-20 км/ч при разрешающих знаках и разметке, когда габариты едущего впереди транспорта просто не позволяют его объехать. Бывает такое нечасто, и все равно в таких случаях стоит стиснуть зубы и дождаться расширения дороги для обгона, а не рисковать, очертя голову, как сделал герой этого видео.

Безымянный любитель высоких скоростей на Honda Jazz держался, как мог. Чертыхался в сердцах и скрипел зубами, хрустел костяшками пальцев и давил на клаксон, подгоняя еле ползущий впереди грузовик с габаритным грузом, но ничто не помогало.

И тогда он решил объехать спецтехнику по обочине, раз уж поблизости нет ни полицейских патрулей, ни камер наблюдения. Взял чуть правее и нажал на педаль газа. Но не учел разницу в сцеплении левых колес с щебенкой и правых - с придорожной травой. Honda на какой-то миг потеряла управление, вильнула влево и зацепила грузовик по касательной.

От удара легковушку сильно отбросило вправо, и после этого, похоже, водитель в панике отпустил руль, предоставив машине самой выбирать, куда ехать дальше. Она выбрала придорожные кусты, где лихач и закончил свою поездку. Хочется верить, что ДТП обошлось для героя видео без серьезного вреда здоровью, но одно ясно: куда бы он не спешил в тот момент, теперь-то точно опоздал...