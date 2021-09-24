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24.09.2021 11:01
Рубрика: Легковые авто

Volvo полностью откажется от отделки салонов кожей

Текст: Тимур Алимов
Фото: Пресс-служба Volvo. Фото: Пресс-служба Volvo.
Фото: Пресс-служба Volvo.

В ближайшие девять лет Volvo полностью прекратит применять кожу в отделке салонов всех своих моделей.

В компании уверены, что их клиенты хотят видеть "экологически чистую продукцию", а потому, как заявил руководитель отдела дизайна Робин Пейдж, взамен будет использоваться переработанное сырье и материалы на биологической основе.

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- К нам приходит новое поколение клиентов, их гораздо больше интересует, откуда берутся материалы для производства продукта. Им очень важна этическая сторона, - цитирует Пейджа Reuters.

Он добавил, что потенциальные покупатели Volvo все чаще высказывают обеспокоенность проблемами благополучия животных в кожевенной промышленности и воздействием животноводства на окружающую среду.

Отказ от натуральной кожи совпадает со стремлением производителя предложить линейку полностью электрических автомобилей к 2030 году. Существующий электрокар Volvo C40 Recharge уже не содержит кожи. Компания работает над возможностью использовать материалы из побочных продуктов лесного производства, переработанных пластиковых бутылок и пробок. По словам Пейджа, такие полотна "обладают той же мягкостью и теплотой, что и кожа".

Автопроизводитель также стремится применять переработанный полиэстер для снижения углеродного следа и ткани из льняных растений, которые возделывают в Швеции для улучшения почвы в перерывах между посевами урожайных культур. Подобное волокно Volvo будет использовать, в частности, для обшивки дверных панелей.

В марте этого года гендиректор Volvo Хокан Самуэльссон заявил о планах к концу десятилетия полностью перейти на выпуск электромобилей разного класса и отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Уже к 2025 году 50 процентов мировых продаж автопроизводителя должны составлять полностью электрические машины, другую половину - гибридные авто. Запустить новое семейство электромобилей компания намерена в ближайшие несколько лет, их продажи будут осуществляться только через интернет.

#Volvo