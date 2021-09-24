Единственный из виолончелистов, кто учился и у Григория Пятигорского, и у Мстислава Ростроповича, даст два концерта в Москве, знаменитый европейский дирижер-аутентист выступит с российским молодежным оркестром, а оркестр Республики Татарстан продемонстрирует свое понимание музыкального экстремизма.

Кто играет: Госоркестр России им. Е. Ф. Светланова (дирижер Василий Петренко), солист Миша Майский.

Что играет: Б. Сметана - Увертюра к опере "Проданная невеста", А. Дворжак - Концерт для виолончели с оркестром, Э. Элгар - Симфония № 2, И.С. Бах - Сюиты для виолончели соло №№ 2, 3, 5.

Почему идти: Миша Майский - единственный, кто учился и у Григория Пятигорского, и у Мстислава Ростроповича, двух титанов виолончели. Маэстро - нечастый гость в Москве, и тем важнее для нас два его сентябрьских концерта. 26-го сентября Майский сыграет соло в дворжаковском опусе, чей героический пафос не укладывается в стандарты виолончельной литературы. Недаром Брамс, ознакомившись с ним, воскликнул: "Я и предположить не мог, что концерт для виолончели можно так написать!" А 28 сентября в исполнении виртуоза прозвучат сюиты Баха для виолончели, о которых лучше всего сказать словами Маркеса: "Я считаю их самым мудрым, что есть в музыке".

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 26, 28 сентября; 1 200 - 2 500 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан (дирижер Александр Сладковский), солист Дмитрий Шишкин.

Что играет: С. Прокофьев - Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, С. Прокофьев - Скифская сюита "Ала и Лоллий", Д. Шостакович - Симфония № 11 ("1905 год").

Почему идти: Гвоздем программы концерта можно считать Скифскую сюиту Прокофьева. Написанная под воздействием "Весны священной" музыка "Ала и Лоллий" создавалась как балетная - по заказу Сергея Дягилева. Однако организатор "Русских сезонов" счел ее чересчур заковыристой, и композитор переделал балет в сюиту. Премьера вызвала грандиозный скандал: публика посчитала "Скифскую сюиту" проявлением музыкального экстремизма; роптали даже оркестранты! Впрочем, за прошедшие 100 лет понятие "музыкальный экстремизм" практически утратило смысл, а вымуштрованный Александром Сладковским оркестр Республики Татарстан вряд ли будет роптать. В итоге меломаны прочувствуют прокофьевскую "жажду жизни, здоровой, мощной, идущей напролом и ни перед чем не останавливающейся" - во всем ее великолепии.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 23 сентября; 500 - 2 500 руб.

Фото: Michiel Hendryckx

Кто играет: Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижер Филипп Херревеге).

Что играет: Л. ван Бетховен - Симфония № 7, И. Брамс - Симфония № 4.

Почему идти: Один из самых именитых и востребованных музыкантов наших дней, основатель и дирижер всемирно известного ансамбля Collegium vocale Филипп Херревеге должен был выступить в Москве со своим коллективом, однако известные обстоятельства помешали этому. Встав за дирижерский пульт РНМСО, маэстро пополнит коллекцию знаменитостей, с которыми выступал этот совсем еще молодой оркестр - от Шарля Дютуа до Пинхаса Цукермана. Так или иначе, но любопытно услышать в интерпретации Херревеге заигранные до дыр произведения; чем ответит знаменитый аутентист на этот вызов?

Где, когда, сколько: "Филармония-2"; 24 сентября; Концертный зал им. Чайковского; 25 сентября; 600 - 2 500 руб.