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24.09.2021 12:01
Рубрика: Российский автопром

За гниющую Lada Niva покупатель отсудил у АвтоВАЗа 770 тысяч рублей

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В Республике Мордовия состоялось судебное заседание, по итогам которого местная жительница, владелец Lada 4х4, отсудила у АвтоВАЗа за некачественный автомобиль 770 000 рублей.

Фото: Partisan Motors.
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Несколько лет назад женщина приобрела у официального дилера автомобиль Lada 4x4 (ныне - Niva Legend). Спустя два года на передней левой стойке лакокрасочное покрытие вздулось, появилась коррозия. Дефект дилер устранил по гарантии. Однако дефект проявился снова, после чего владелец внедорожника отправил в адрес АвтоВАЗа претензию и потребовал вернуть деньги за некачественный товар. Но по-хорошему решить вопрос не получилось.

В рамках дела была проведены экспертиза ЛКП, а также автотехническая и товароведческая экспертизы. Специалисты пришли к выводу, что дефект был заложен ещё на стадии производства - на этапе окраски автомобиля.

По информации "ИМ", суд постановил АвтоВАЗ вернуть деньги, но с разницей между стоимостью авто в октябре 2018 года и ценой аналогичной модели на момент вынесения решения суда. Также с АвтоВАЗа взысканы неустойка, штраф и компенсация морального вреда, что в сумме составило 770 000 рублей.

#Lada