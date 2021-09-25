"Чудо-вилла": В соцсетях обсуждают уцелевший после извержения вулкана дом

Фотография "чудо-виллы", которая избежала разрушения из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма, попала в мировые СМИ и стала "вирусной" в соцсетях.

Снимок Альфонсо Эскалеро разместил на этой неделе в Twitter испанский журналист El Objetivo и Newtral Хесус Эспиноса. Запись собрала несколько тысяч откликов и сотни комментариев.

О "чудо-вилле" написали как испанские издания, включая La Vanguardia, El Mundo, El Universal, El Periódico и El Correo, так и иностранные, выключая Deutsche Welle, The Guardian, BBC и другие.

По данным газеты El Mundo, здание принадлежит пенсионерам из Дании, они не посещали его с начала пандемии. Как отмечает BBC, ученые не знают, как долго продлится извержение.

На острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) 19 сентября началось извержение вулкана после продолжительной серии землетрясений небольшой магнитуды. Из кратера происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили 390 домов. Эвакуировано около тысячи человек. По счастливой случайности никто не пострадал.