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25.09.2021 08:05
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, почему в магазинах разные цены на одинаковый товар

Текст: Елена Манукиян
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Цены в магазинах зависят от уровня обслуживания покупателей, а также месторасположения торговой точки, рассказал директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости
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Так, например, отсутствие конкуренции приводит к завышению стоимости продуктов. Поэтому, если в радиусе одного километра проживания людей есть только один магазин, то стоить в нем все будет дороже. Достаточно две или три торговые точки, чтобы цены упали на 5-10 процентов. Как правило, большее количество магазинов уже на цене не скажется, иначе торговля вовсе станет невыгодной, отмечает эксперт.

Он также подчеркнул, что цены зависят от качества обслуживания покупателей. Чем оно лучше, тем больше все дорожает. На цены влияют и другие затраты бизнеса, заключил Остапкович.

Между тем, в Минсельхозе прокомментировали последние колебания цен на продукты, объяснив это сезонностью. Наиболее выраженно отмечается сезонный рост цен на мясо кур, обусловленный значительным повышением спроса на эту продукцию, как наиболее доступный источник белка. Стоимость курятины в сентябре выросла на 2,7 процента.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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