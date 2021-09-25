Финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу вернулась в Китай

Китайские государственные СМИ приветствовали возвращение финансового директора телекоммуникационного гиганта Huawei Мэн Ваньчжоу на родину в субботу после почти трехлетнего домашнего ареста в Канаде по необоснованным, по их мнению, обвинениям в банковском мошенничестве, сообщает Reuters.

Мэн было разрешено вернуться домой после того, как с американскими прокурорами была достигнута договоренность о прекращении дела о мошенничестве против нее.

Одновременно были освобождены из китайской тюрьмы канадцы Майкл Ковриг и Майкл Спавор в качестве очевидного ответного шага со стороны Пекина. Они были отпущены через несколько часов после Мэн, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Драма с экстрадицией Мэн из Канады была главным источником разногласий между Пекином и Вашингтоном, и китайские чиновники сигнализировали, что дело необходимо прекратить, чтобы помочь выйти из дипломатического тупика.

Китайская государственная телекомпания CCTV передала заявление руководителя Huawei, написанное в тот момент, когда ее самолет пролетал над Северным полюсом, избегая воздушного пространства США.

Исполняющая обязанности прокурора США Николь Букманн заявила, что Мэн "взяла на себя ответственность за главную роль в создании схемы по обману глобального финансового института". Топ-менеджера обвинили в продаже Ирану оборудования Huawei через гонконгскую компанию Skycom в обход торгово-промышленных санкций США.

Однако официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин указала, что обвинения были "сфабрикованы", чтобы подавить высокотехнологичные отрасли страны.

В аэропорту Шэньчжэня, родного города Мэн, люди скандировали патриотические лозунги и держали красные транспаранты, приветствуя ее возвращение.