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25.09.2021 17:58
Рубрика: В мире

Финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу вернулась в Китай

Текст: Александр Саможнев

Китайские государственные СМИ приветствовали возвращение финансового директора телекоммуникационного гиганта Huawei Мэн Ваньчжоу на родину в субботу после почти трехлетнего домашнего ареста в Канаде по необоснованным, по их мнению, обвинениям в банковском мошенничестве, сообщает Reuters.

Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier
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Мэн было разрешено вернуться домой после того, как с американскими прокурорами была достигнута договоренность о прекращении дела о мошенничестве против нее.

Одновременно были освобождены из китайской тюрьмы канадцы Майкл Ковриг и Майкл Спавор в качестве очевидного ответного шага со стороны Пекина. Они были отпущены через несколько часов после Мэн, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Драма с экстрадицией Мэн из Канады была главным источником разногласий между Пекином и Вашингтоном, и китайские чиновники сигнализировали, что дело необходимо прекратить, чтобы помочь выйти из дипломатического тупика.

Китайская государственная телекомпания CCTV передала заявление руководителя Huawei, написанное в тот момент, когда ее самолет пролетал над Северным полюсом, избегая воздушного пространства США.

Исполняющая обязанности прокурора США Николь Букманн заявила, что Мэн "взяла на себя ответственность за главную роль в создании схемы по обману глобального финансового института". Топ-менеджера обвинили в продаже Ирану оборудования Huawei через гонконгскую компанию Skycom в обход торгово-промышленных санкций США.

Однако официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин указала, что обвинения были "сфабрикованы", чтобы подавить высокотехнологичные отрасли страны.

В аэропорту Шэньчжэня, родного города Мэн, люди скандировали патриотические лозунги и держали красные транспаранты, приветствуя ее возвращение.

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