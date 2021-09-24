Суд в США одобрил сделку между прокуратурой и финдиректором Huawei

Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу сможет избежать экстрадиции из Канады в США по обвинению в нарушении американских торговых санкций против Ирана, поскольку суд Восточного округа штата Нью-Йорк одобрил ее сделку с властями.

Как отмечает ТАСС, прокуратура представила подписанное обеими сторонами соглашение об отсрочке судебного преследования до 1 декабря 2022 года. Если условия соглашения будут соблюдаться, после этой даты обвинения с Ваньчжоу будут сняты. При этом сами условия судья не назвала. Ваньчжоу, в свою очередь, выступала с помощью видеоконференцсвязи и переводчика.

Напомним, Мэн Ваньчжоу была арестована канадскими властями в Ванкувере первого декабря 2018 года по просьбе Вашингтона. Позже финдиректор была выпущена под залог с обязательством носить GPS-браслет. В США Huawei, ее дочерним структурам, а также ее финдиректору обвинения были предъявлены в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж.