Грозит ли штраф за трещину в лобовом стекле автомобиля

Могут ли сотрудники ГИБДД оштрафовать за трещину на лобовом стекле? Какие сложности помимо ухудшения обзора могут создать сколы и трещины на "лобовухе"? Можно ли продолжать движение, если отказал омыватель? Выясняем все нюансы в этом материале.

Несмотря на то, что упоминаний о каких-либо санкциях за наличие повреждений ветрового и других стекол в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не содержится, инспектор все же вправе выписать вам штраф, ссылаясь на часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

Согласно этому параграфу, устанавливается административная ответственность за управление транспортным средством при наличии любых неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Получается, что закон запрещает движение автомобиля с трещинами или другими повреждениями в зоне очистки "дворников" со стороны водителя. При выявлении такой ситуации сотрудник ГИБДД может выписать водителю штраф в размере 500 рублей или ограничиться предупреждением.

Тем не менее случаев, когда водителя действительно наказывают за скол или трещину на "лобовухе", минимум. Исключение составляют, пожалуй, ситуации, когда часть стекла со стороны водителя повреждена очень сильно и действительно препятствует нормальному обзору. Речь может идти, к примеру, о сколах, при которых образуется так называемая паутина или сильных затирах, оставленных неисправными стеклоочистителями. В этом случае санкции вполне уместны, поскольку управление таким автомобилем действительно представляет опасность дорожному движению.

Есть, впрочем, и другие подводные камни. К примеру, с царапинами, сколами, затирами и другим повреждениями лобового стекла вы попросту не сможете пройти техосмотр. Другое дело, что владельцы новых легковых автомобилей могут не проходить техосмотр в течение четырех лет, начиная с года изготовления автомобиля, а владельцы машин в возрасте от четырех до десяти лет с момента изготовления должны проходить техосмотр один раз в два года. Понятно, что и те и другие не будут торопиться поменять "лобовуху" со сколом.

Можно не сомневаться также и в том, что автомобиль с поврежденным стеклом или стеклами не поставят на учет в ГИБДД. Сотрудники регистрационных подразделений сошлются в данном либо на Техрегламент, либо на ГОСТ. Как бы то ни было, поврежденное стекло как для получения талона техосмотра, так и для постановки машины на учет или снятия с него придется либо заменить, либо починить, благо технологий ремонта такого рода изъянов сегодня существует немало.

Какие еще нарушения, связанные со стеклами автомобиля, могут караться законом? Штраф или предупреждение грозит в случае отсутствия стеклоочистителей и самих стекол, а также за неисправное или отсутствующее боковое стекло. Кроме того, если в конструкции произошли изменения, и любые элементы остекления отсутствуют, водитель будет оштрафован на 500 рублей в соответствии с п. 7.18 КоАП. Впрочем, если у водителя на руках имеется справка о недавнем дорожном происшествии или его фото/видеофиксация, сотрудник ГИБДД скорее всего не будет накладывать штраф, а сделает устное предупреждение.

Естественно, штраф предусмотрен также за езду с нефункционирующим подогревом лобового стекла (если он предусмотрен конструкцией) и неработающей системой его обдува. Наконец, правила дорожного движения прямо запрещают эксплуатацию автомобиля, если не работают или плохо работают стеклоочистители и омыватель лобового или заднего стекол. Водителю, который на такой машине попадется сотрудникам ГИБДД, грозит штраф в 500 рублей по уже упомянутой части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.