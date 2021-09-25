Новости

В США на военнослужащую напала группа беженцев из Афганистана 06:23
Китай освободил задержанных за шпионаж канадцев 05:52
Вирусолог Скулачев оценил вероятность новой волны COVID-19 в России 04:53
Глава Приамурья призвал ускорить темпы вакцинации в регионе 04:31
Финдиректор китайской Huawei покинула Канаду после сделки с Минюстом США 03:41
Вильфанд перечислил регионы России с опасной погодой в ближайшие дни 02:56
Эпидемиолог Горелов: Дети до года чаще других заражаются коронавирусом 02:05
В Гидрометцентре предупредили о дождях со снегом и гололедице 01:21
Сарнавский победил Магомедова в главном поединке турнира АСА 129 00:27
Пентагон призвал Белый дом к расширению военного сотрудничества с РФ 00:18
Суд в США одобрил сделку между прокуратурой и финдиректором Huawei 24.09.2021
Самолет с туристами из РФ столкнулся со стаей птиц при вылете с Кубы 24.09.2021
Минобрнауки: Более 90% вузов работают очно или в смешанном формате 24.09.2021
СМИ: Весниной вернули украденные олимпийские медали и извинились 24.09.2021
Роскомнадзор проверит утечку данных клиентов Совкомбанка 24.09.2021
Захарова назвала "произволом" недопуск российских журналистов в Косово 24.09.2021
Суд арестовал двух экстремалов, прыгнувших с 48-этажного дома 24.09.2021
Впервые с 2002 года на Олимпиаде выступят три российских фигуриста 24.09.2021
Более 40 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 24.09.2021
Попова заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в РФ 24.09.2021
Роспотребнадзор: В России появилась новая группа риска по гриппу 24.09.2021
Медики ЗВО оказали помощь 1,2 тыс. больных ковидом жителям Тульской области 24.09.2021
МВД Болгарии: Политики покупают избирателей за 5 кило фасоли 24.09.2021
Little Big рассказали о своем всероссийском туре и новом альбоме 24.09.2021
Илон Маск расстался со своей подругой 24.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
25.09.2021 05:52
Рубрика: В мире

Китай освободил задержанных за шпионаж канадцев

Граждане Канады Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, задержанные китайской стороной в 2018 году, покинули КНР.

Фото: Getty Images
Американский военачальник тайком обещал предупредить китайцев об ударе Трампа

"Эти двое мужчин пережили невероятно тяжелое испытание. Мы знаем, что канадцы счастливы, что двое наших сограждан, о которых мы так часто думали в последнюю тысячу дней, сейчас на пути домой",- заявил в эфире CBC премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Спэйвор и Ковриг были задержаны в декабре 2018 года. Пекин обвинил их в шпионаже. В то же время в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс была задержана финдиректор компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Соответствующий запрос сделал минюст США. Но до экстрадиции дело не дошло. Ваньчжоу заключила сделку со следствием, частично признав вину в промышленном шпионаже, мошенничестве и нарушении санкций.

После этого суд принял решение отменить бизнесвумен домашний арест. В Канаде она решила не оставаться и первый же рейсом отправилась в Поднебесную.

В мире Восточная Азия Китай В мире Северная и Центральная Америка Канада

Главное сегодня

Попова заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в РФ
Вирусолог Скулачев оценил вероятность новой волны COVID-19 в России
Финдиректор китайской Huawei покинула Канаду после сделки с Минюстом США
Средняя пенсия по старости в 2022 году составит 18,5 тысячи рублей
Вильфанд перечислил регионы России с опасной погодой в ближайшие дни
Как отличается жизнь за границей от российских реалий
Что будет с ценами на билеты после открытия авиасообщения с Беларусью