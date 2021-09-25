Китай освободил задержанных за шпионаж канадцев

Граждане Канады Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, задержанные китайской стороной в 2018 году, покинули КНР.

"Эти двое мужчин пережили невероятно тяжелое испытание. Мы знаем, что канадцы счастливы, что двое наших сограждан, о которых мы так часто думали в последнюю тысячу дней, сейчас на пути домой",- заявил в эфире CBC премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Спэйвор и Ковриг были задержаны в декабре 2018 года. Пекин обвинил их в шпионаже. В то же время в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс была задержана финдиректор компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Соответствующий запрос сделал минюст США. Но до экстрадиции дело не дошло. Ваньчжоу заключила сделку со следствием, частично признав вину в промышленном шпионаже, мошенничестве и нарушении санкций.

После этого суд принял решение отменить бизнесвумен домашний арест. В Канаде она решила не оставаться и первый же рейсом отправилась в Поднебесную.