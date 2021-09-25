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25.09.2021 20:36
Рубрика: Власть

Лавров подтвердил проведение переговоров по стратегической стабильности

Текст: Александр Саможнев

Второй раунд переговоров между Россией и США по стратегической стабильности пройдет на следующей неделе в Женеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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"Что касается наших переговоров с США по стратегической стабильности, был первый раунд в июле, и второй должен состояться на следующей неделе", - отметил Лавров на пресс-конференции в ООН​​​.

Напомним, в Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности в развитие договоренностей президентов двух стран. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман.

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