Лавров подтвердил проведение переговоров по стратегической стабильности

Второй раунд переговоров между Россией и США по стратегической стабильности пройдет на следующей неделе в Женеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается наших переговоров с США по стратегической стабильности, был первый раунд в июле, и второй должен состояться на следующей неделе", - отметил Лавров на пресс-конференции в ООН​​​.

Напомним, в Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности в развитие договоренностей президентов двух стран. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман.