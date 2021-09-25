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25.09.2021 23:38
Рубрика: В мире

Последний рывок: как немецкие кандидаты провели день перед выборами

Текст: Екатерина Забродина
В последний день перед выборами в бундестаг, которые пройдут в Германии 26 сентября, три официальных кандидата в канцлеры уже не спорили друг с другом в формате дебатов, зато не упустили шанс напоследок еще раз пообщаться с избирателями. Глава ХДС Армин Лашет вместе с канцлером Ангелой Меркель отправился к землякам в свой родной город Ахен, а его главный соперник, социал-демократ Олаф Шольц приехал убеждать восточных немцев в Потсдам - тут находится избирательный округ, за который Шольц поборется на выборах с еще одним кандидатом - лидером "Зеленых" Анналеной Бербок. В немецкой политике это что-то новенькое. Между тем на руку госпоже Бербок сыграли климатические активисты, которые именно в последнюю пятницу перед выборами решили устроить по всей Германии свою забастовку Fridays for Future.
Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN
Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN

На нее в Берлин приехала сама Грета Тунберг, выступившая с пламенной речью под стенами бундестага перед многотысячной толпой. Недавняя девочка с косичками предстала перед фанатами в новом образе - повзрослевшей эковалькирии с развевающимися волосами, которая сурово призывала "выкорчевать систему" и обличала Германию как "одного из главных климатических злодеев". Немецкая молодежь внимала ей с восторгом, а вот немецкая Ассоциация учителей раскритиковала массовый прогул уроков, передает Die Welt.

Фото: Georg Wendt / dpa / AFP
Селфи, попугаи, селедка: Меркель сказала последнее "аривидерчи" избирателям

Организаторы демонстрации утверждают, что им удалось вывести 620 тысяч участников на улицы 400 с лишним городов. Акции прошли в Гамбурге, Мюнхене, Фрайбурге, Кельне. Именно в Кельне на забастовку заглянула Анналена Бербок. "Выборы в воскресенье - это климатические выборы", - написала она у себя в Twitter. Правда, пресс-секретарь движения Карла Реемтсма уверяла, что они ни в коем случае не агитируют за "Зеленых" - мол, эта партия только говорит, но ничего не делает. Однако нельзя было не заметить, что главный пафос митингов был направлен все же против "народных партий". Так, немецкая последовательница Греты, 25-летняя активистка Луиза Нойбауэр обвинила Армина Лашета во "лжи". Однако глава ХДС сделал вид, что не заметил выпада, и на голубом глазу поблагодарил в соцсетях молодых экологов за "освещение важных проблем".

Сам Лашет в субботу отправился в город, где должен чувствовать себя как рыба в воде. Будущий политик родился и вырос в Ахене, здесь работал в шахте его отец. В январе, когда Лашету удалось выиграть борьбу за пост главы ХДС, он подкупил многих делегатов своей искренностью и простотой благодаря демонстрации того самого шахтерского жетона, который перешел от отца к сыну и стал талисманом "политика из народа". На этот раз главным талисманом Лашета стала Ангела Меркель. Со всей решимостью она до последнего продвигала своего ставленника. "Завтра речь будет идти о том, чтобы Германия осталась стабильной. Не все равно, кто будет управлять Германией", - напирала уходящий канцлер.

Тем временем Олаф Шольц и Анналена Бербок агитировали в субботу в Потсдаме (столице земли Бранденбург). Здесь находится избирательный округ 61, внезапно прославившийся тем, что за него впервые в истории решили побороться сразу два кандидата в канцлеры ФРГ. Оба родом совсем из других мест, однако Бербок живет в Потсдаме больше десяти лет и уже третий раз баллотируется отсюда в бундестаг. Шольц же новичок в местном списке, зато его супруга четыре года возглавляла министерство образования Бранденбурга. Округ номер 61 стал единственным в восточной Германии (если не брать Берлин), где СДПГ сумела выиграть прямой мандат на прошлых выборах. Начиная с 1990 года, социал-демократы побеждали здесь восемь раз. Но до сих пор все кандидаты были родом из Бранденбурга, все родились и выросли на Востоке, отмечает Spiegel online. Шольц же родился в Оснабрюке, вырос в Гамбурге, потом стал его мэром. Здесь он пока чужой.

Корреспондент издания отмечает, что Шольц общался с местными жителями в свойственной ему скуповатой манере. "Тут очень красиво. Много воды. Вода есть вода", - социал-демократ расточал комплименты, как умел. Проехавшись по округе на велосипеде, он пересел на свой служебный лимузин министра финансов, который умчал кандидата на предвыборное мероприятие. Там ему пришлось столкнуться с непростыми вопросами.

Фото: Clemens Bilan - Pool/Getty Images
Телеканал ARD объяснил публикацию результатов до выборов в Германии

Так, 80-летний Эдуард Шульце, всю жизнь проработавший железнодорожником в ГДР, не может понять, почему его пенсия до сих пор меньше, чем у западногерманских коллег. Почти никого из сослуживцев Шульце не осталось в живых, но он продолжает бороться за справедливость. Гость из Берлина узнал на месте много всего интересного. Например, о том, что за прошлый год волки сожрали в Бранденбурге 84 коровы и 625 овец, однако федеральный министр окружающей среды, его соратница по партии Свенья Шульце строго-настрого запретила бороться с волками, хотя в одной немецкой земле их больше, чем во всей Швеции. А мэр коммуны Штансдорф окончательно загнал Олафа Шольца в тупик - вопросом о том, почему лучникам запрещено бороться с чумой свиней. "Политик только качал головой. Стрельба из лука по кабанам. Кажется, в этот момент кандидат еще никогда не был так далек от своего родного Гамбурга, - признает Spiegel online. - Как же все-таки примут его "весси"?"

И Шольц, Лашет, и Бербок сказали за эти месяцы соотечественникам все, что могли и хотели. Теперь слово за избирателями.

Короли Instagram

Опросы опросами, но кто из политиков стал фаворитом на просторах соцсетей? За несколько дней до выборов портал statista.de опубликовал сводки с Интернет-фронтов. Больше всего подписчиков в Facebook оказалось у главного кандидата "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель - 383 825 человек. На втором месте - шеф либералов Кристиан Линднер, на третьем - кандидат от "Зеленых" Анналена Бербок. Зато Бербок лидирует в Instagram - там у нее 301 872 почитателя. У Линднера - 270 тысяч. При этом господин Линднер собрал 913 тысяч лайков, обогнав конкурентов.

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