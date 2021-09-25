Путин назвал уровень доходов преподавателей одним из социальных приоритетов

Вопрос, касающийся уровня доходов учителей, надо решать системно - не отдельными выплатами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов. Он подчеркнул, что эта тема в числе социальных приоритетов для России.

Глава государства заявил об этом, отвечая на выступление председателя партии "Новые люди" Алексея Нечаева.

"Что касается школ, образования в целом: мы много в последнее время уделяем этому внимания, но - вы правы абсолютно - не достаточно, - признал президент . - И главная проблема, конечно, это уровень доходов".

Путин сделал акцент на том, что эту проблему не решить отдельными выплатами педагогам. "Нужно решать этот вопрос как системный", - подчеркнул он, особо отметив, что это является приоритетом в соцсфере.