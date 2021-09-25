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25.09.2021 21:54
Рубрика: Общество

Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди в Москве

Текст: Евгения Думанская
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В конце сентября в Москве потеплеет и наступит "подобие бабьего лета", рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Фото: iStock
Синоптики рассказали о потеплении в европейской части РФ с 27 сентября

В воскресенье из-за атлантического циклона дожди будут весь день, начало недели тоже ожидается с осадками. Со вторника осадки прекратятся, но теплой погоды не будет из-за антициклона с арктическим воздухом. Потепление наступит только в самом конце месяца.

"Мы ожидаем в самом конце сентября период солнечной сухой, но прохладной погоды, подобие бабьего лета", - рассказала Паршина в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Специалист добавила, что новость о самой холодной за сто лет зиме в этом году является фейком, поскольку делать такие прогнозы на данный момент невозможно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, почему в Центральной России в этом году уже не стоит ждать бабье лето.

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