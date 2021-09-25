Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди в Москве

В конце сентября в Москве потеплеет и наступит "подобие бабьего лета", рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В воскресенье из-за атлантического циклона дожди будут весь день, начало недели тоже ожидается с осадками. Со вторника осадки прекратятся, но теплой погоды не будет из-за антициклона с арктическим воздухом. Потепление наступит только в самом конце месяца.

"Мы ожидаем в самом конце сентября период солнечной сухой, но прохладной погоды, подобие бабьего лета", - рассказала Паршина в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Специалист добавила, что новость о самой холодной за сто лет зиме в этом году является фейком, поскольку делать такие прогнозы на данный момент невозможно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, почему в Центральной России в этом году уже не стоит ждать бабье лето.