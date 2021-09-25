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25.09.2021 04:25
Рубрика: Происшествия

На Камчатке наградили крановщика, спасшего из огня больше 10 человек

Текст: Анна Бондаренко

На Камчатке машинисту-крановщику Евгению Шестакову, который в июне этого года спас из огня больше 10 человек, вручили медаль МЧС России "За содружество во имя спасения", сообщила пресс-служба регионального Главка МЧС.

"Этот героический поступок - достойный пример патриотизма и чувства ответственности. Спасибо Вам за неравнодушие, за Вашу отвагу, мужество и решительность", - сказал руководитель ведомства Игорь Михно, вручая награду.

Пожар в общежитии Военного университета в Москве ликвидирован

Пожар в строящемся здании школы на проспекте Рыбаков в Петропавловске-Камчатском вспыхнул 1 июня 2021. Часть находившихся там людей успели покинуть горящее здание, остальных огонь отрезал от выхода.

Евгений Шестаков в тот день работал на строительном кране. Его коллега, находившийся внизу, прицепил к стреле бадью, в нее садились люди, и Евгений поочередно спускал их в ней сначала с первого, затем со второго и третьего этажей.

"Все произошло мгновенно, ситуация была, конечно, экстремальной. Я не считаю, что совершил какой-то подвиг, так на моем месте поступили бы многие", - считает крановщик.

Как писала "РГ", видео спасения рабочих появилось в соцсетях, но речь изначально шла о четверых, позже данные уточнили.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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