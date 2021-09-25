Под Хабаровском в месте падения Ан-26 подготовили вертолетную площадку

На месте крушения самолета Ан-26 на горе Хребтовой под Хабаровском спасатели подготовили площадку для посадки вертолета, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

На площади 50 на 50 метров сотрудники МЧС вырубили и выкорчевали деревья и кустарники. Работы шли больше суток, днем и ночью.

Сейчас на месте продолжаются следственные действия. Для спасателей и представителей следственных органов развернут полевой палаточный лагерь. В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю продолжает работать оперативный штаб.

Напомним, 22 сентября самолет Ан-26, принадлежавший ЗАО "Летные проверки и системы", выполнял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов. В 38 километрах от Хабаровска воздушное судно пропало с радаров. На его борту находились шесть членов экипажа. Обломки самолета нашли на следующий день на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике. В авиакатастрофе не выжил никто.