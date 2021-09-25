В Приморье состоится второй розыгрыш призов среди привитых от COVID-19

Второй розыгрыш призов среди вакцинированных от COVID-19 состоится в Приморье 4 ноября, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

Сертификатов на покупку квартир, как во время первого розыгрыша, не будет, но будут разыграны четыре сертификата на покупку автомобилей. Всего выиграть призы смогут 80 участников, помимо сертификатов на машины, это средства на приобретение планшетов, оплату ужинов в ресторанах, покупку продуктов и другие ценные призы.

По условиям розыгрыша, его участник должен быть зарегистрирован в Приморье, сделать прививку от COVID-19 до 25 октября на территории региона, быть включенным в регистр вакцинированных, и иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги.

Регистрация будет идти на региональном портале госуслуг с 4 по 30 октября. Победители первого розыгрыша, который состоялся 25 сентября, в новом участвовать не смогут.

Призовой фонд, отмечается в сообщении, формируется за счет спонсорских средств.