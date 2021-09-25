Вильфанд перечислил регионы России с опасной погодой в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд перечислил регионы России с неблагоприятными погодными условиями.

В Иркутской области прогнозируются сильные и очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, из-за чего в отдельных районах сформируется временный снежный покров. Автолюбителям пора сменить резину, советует метеоролог.

На юге страны "бархатный сезон" завершился, похолодало. В Сочи 25 сентября начнутся дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 22 метров в секунду. А над акваторией могут сформироваться смерчи.

В Башкортостане и Челябинской области в темное время суток заморозки до -8 градусов, в Свердловской и Курганской областях - до -5. "Урал, Западная Сибирь, Красноярский край, Якутия, Чукотка, Магаданская область - везде ночная температура ниже нуля", - цитирует Вильфанда ТАСС.

В эти выходные в Москве хоть и дождливо, но относительно тепло - днем до +13 градусов. И ночи не такие холодные - от 7 до 9 градусов со знаком плюс. В понедельник еще возможны осадки, а затем погода улучшится. К середине следующей недели воздух прогреется до +15 градусов, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.